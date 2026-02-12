Ampul değiştirirken elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
Mersin'de, evde ampul değiştirmek isteyen 22 yaşındaki Eren Boztepe, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Mersin'in Tarsus ilçesinde evde ampul değiştirirken elektrik akımına kapılan Eren Boztepe, hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, evde ampul değiştirmek isteyen 22 yaşındaki Eren Boztepe, elektrik akımına kapıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulans ile Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Boztepe, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.