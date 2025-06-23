Ampute A Milli Takımı ile Kırşehir Kadın Futbol Takımı karşı karşıya geldi

Fahrettin TOKER / KIRŞEHİR,(DHA)- KIRŞEHİR’de düzenlenen özel organizasyon kapsamında A Milli Ampute Futbol Takımı ile Kırşehir FSK Kadın Futbol Takımı gösteri maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı, Ampute Milli Takımı 7-3'lük skorla kazandı.

A Milli Ampute Futbol Takımı ile Kırşehir FSK Kadın Futbol Takımı, Kırşehir’de düzenlenen özel bir gösteri maçında karşılaştı. Mücadelede hem sporcular hem de seyirciler birlik ve farkındalık mesajları verdi. Organizasyona Vali Murat Sefa Demiryürek, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.

İSMAİL TEMİZ: ÇOK GÜZEL BİR ORGANİZASYON OLDU

Maç sonrası açıklamalarda bulunan A Milli Ampute Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, organizasyonun önemine değinerek, “Kırşehir’e yakışan, Türk Milli Takımı’na yakışan çok güzel bir organizasyon oldu. İnşallah bu tür etkinlikler ilerleyen zamanlarda da devam eder. Böyle organizasyonlar hem Kırşehir altyapısını motive eder hem de Kırşehir Kadın Futbol Takımımız için ekstra bir motivasyon kaynağı olur, buna yürekten inanıyorum. Ambiyans harikaydı, Kırşehir halkı desteğini hiçbir zaman eksik etmedi. Sağ olsunlar, her zaman yanımızda oldular” dedi.

ÇAĞATAY HAN TORUN: MİLLİLERİMİZİ KIRŞEHİR’DE AĞIRLAMAKTAN GURUR DUYUYORUZ

Kırşehir FSK Kadın Futbol Takımı Başkanı Çağatay Han Torun ise, “Mustafa Düğer’e çok teşekkür ederiz. Sağ olsun, Ampute Milli Takımımızın Kırşehir’de kamp yapmasına ve takımımızla maç yapmasına vesile oldular. A Milli Takımımız, ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil ediyor. Onları ilimizde ağırlamaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Ayrıca bildiğiniz gibi, bizim de bir kadın futbol takımımız var. Kırşehir’i kadınlarımızla en güzel şekilde temsil edeceğimize inanarak bu takımı oluşturduk. Gerçekten muhteşem bir karşılaşma oldu. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ederiz” diye konuştu.

ELİF NUR BAYRAM: SAHAYA ADIM ATTIĞIMIZDA AYAKLARIMIZ TİTREDİ

Kırşehir FSK Kadın Futbol Takımı Kaptanı Elif Nur Bayram, “Kırşehir Kadın Futbol Takımı’nda oynuyorum. Öncelikle bu maçı bize ayarlayan herkese çok teşekkür ederiz. Bize böyle bir fırsat vererek büyük bir gurur yaşattılar. Gerçekten çok keyifli bir maçtı. Ampute Milli Takımı’yla oynamak bizim için hem unutulmaz hem de inanılmaz bir deneyimdi. Bu maç bize büyük bir gurur verdi ve hiçbirimiz için unutulmayacak bir anı oldu. Gösteri maçını ve Ampute Milli Takımı’yla oynayacağımızı öğrendiğimizde çok heyecanlandık, hatta başta inanamadık. 'Böyle bir şey olmaz, iptal olur' diye düşündük. Ama sahaya adım attığımız anda hepimizin ayağı titredi. Bizim için gerçekten unutulmaz bir gündü. Her zaman hatırlayacağım, hayatım boyunca yanımda taşıyacağım özel bir anı oldu” ifadelerini kullandı.

HATİCE NUR GÜÇLÜ: AMPUTE TAKIMININ HER BİR OYUNCUSU BİZİM İDOLÜMÜZ

Kırşehir FSK Kadın Futbol Takımı Futbolcusu Hatice Nur Güçlü ise şöyle konuştu: "Ampute A Milli Takımı’yla burada maç yapmaktan dolayı gerçekten çok mutlu olduk, büyük bir onur duyduk. Zaten onlar bizi her zaman çok güzel temsil ediyorlar, biz de onlarla gurur duyuyoruz. Birçok başarıya imza attılar, hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Dediğim gibi, bize çok farklı duygular yaşattılar ve her biri bizim için bir umut kaynağı aslında. Yaptıkları hiç kolay değil. Biz de burada kolay bir iş yapmıyoruz. Hepimizin iyi ve kötü günleri oluyor, performansımız zaman zaman düşebiliyor. Ama onlar, bizim için 'Asla pes etmeyin' diyen bir örnek niteliğinde. Onlarla birlikte sahada olmak, onlarla maç yapmak bizim için gerçekten büyük bir onurdu, büyük bir mutluluktu. Böyle bir farkındalık yaşamak herkesin başına gelmez. Bu organizasyonu ayarlayanlara, bize bu duyguyu yaşatanlara ve bu vesileyle bize farklı bir bakış açısı kazandıran herkese çok teşekkür ediyoruz. Polonya’ya gidecekler, ülkemizi temsil edecekler. Gitmeden önce bizimle böyle bir maç yapmaları ayrıca kıymetliydi, bu yüzden de kendilerine teşekkür ediyoruz. Onlar bizim için bir umut ışığı, bir yol gösterici. Belki de bir idol. Çünkü zorluklardan geçmişler ve buna rağmen çok şey başarmışlar. Bunun için minnettarız. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Onlarla bu anı yaşamanın keyfini çıkardık. Maç boyunca elimizden gelen gayreti gösterdik. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor, Polonya’daki turnuvada da başarılar diliyorum."

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