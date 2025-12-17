Ampute Futbol Ligi'ne yeni isim sponsoru

ANKARA (AA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Ampute Futbol Ligi için Fırat Life Style ile isim sponsorluk anlaşması imzaladı.

Sheraton Hotel'de düzenlenen imza törenine Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç ve yönetim kurulu üyeleri ile Ampute Milli Takım Teknik Direktörü İsmail Temiz ve Fırat Life Style Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Fırat katıldı.

Erkoç, böyle bir sponsorluk anlaşmasında buluştukları için mutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bildiğiniz üzere dünyanın en büyük bedensel engelliler spor federasyonudur. Bu büyüklükte bu çalışmalarda her zaman yanımızda olan basın mensuplarımıza ve çok değerli iş insanlarımıza canı yürekten teşekkür ediyorum. Bugün, Ampute Futbol Milli Takımımız, 31 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde Kosta Rika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na hazırlanırken bu süreçte de ligimize isim sponsoru olan Natura Dünyası'na gerçekten teşekkür ediyorum. Kendi talepleriyle, güzel yüreklilikleriyle gelen bir sponsorluk anlaşması."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün engelli bireylere ve sporculara verdiği destekle birlikte artık Ampute Futbol Milli Takımı'nın başarısının bütün dünyada konuşulduğunu dile getiren Erkoç, "Tüm dünyanın bizim ampute futbolumuzu, milli takımımızı örnek aldığı bir ligimiz var. Bu süreçte gerçekten verdiği desteklerden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Natura Dünyası ile 2025-2026 yılı çok güzel bir sezon olacak. Bu vesile ile kulüp başkanlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Desteklerle birlikte inşallah 2026 Dünya Kupası'na daha güzel hazırlanacağız. Diğer sponsorlarımıza da teşekkür ediyorum, onların desteğiyle beraber daha çok engellinin spora başlamasını sağlayacağız. Katkılarından dolayı Natura Dünyası'na yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Fırat: "Firmamızı yansıtan en doğru spor dalı burasıydı"

Fırat Life Style Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Fırat da anlamlı bir sponsorluğa imza attıklarını belirterek, "Natura Dünyası olarak ligimize sponsor olduk. Sayın başkanımıza bize bu fırsatı sunduğu için çok teşekkür ediyorum. Bunu sadece bir sponsorluk anlaşması olarak değil ligimize olabildiğince katkı sağlayabileceğimiz bir fırsat olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Gençliğinde profesyonel sporcu olarak basketbol oynadığını da dile getiren Fırat, "Bütün çocuklarımızın bir spor branşıyla ilgilenmesini çok önemsiyorum. Bu sponsorlukta maddi bir çıkar yok, burada firmamızı yansıtan en doğru spor dalı burasıydı. Azmi, mücadeleyi, vazgeçmemeyi en güzel şekilde şuan Ampute Futbol Milli Takımımız gösteriyor. Umarım bir faydamız dokunabilir. Kosta Rika'dan 2026 Dünya Kupası'yla döneceğimize de yürekten inanıyorum, inşallah kupayla beraber de görüşürüz." şeklinde konuştu.

Ampute Milli Takım Teknik Direktörü İsmail Temiz ise, Fırat Life Style Natura Dünyası'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Erkoç, Fırat Life Style Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Fırat'a Ampute Futbol Milli Takım forması hediye etti.