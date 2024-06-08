Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 3-0 mağlup eden Ampute Milli Futbol Takımı, üst üste 3'üncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

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AA