Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 3-0 mağlup eden Ampute Milli Futbol Takımı, üst üste 3'üncü kez Avrupa şampiyonu oldu.
Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı ile İspanya Ampute Futbol Milli Takımı karşı karşıya geldi.
Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, İspanya Ampute Futbol Milli Takımı'nı 3-0'lık skorla mağlup etti ve şampiyon oldu.
Ampute Futbol Milli Takımımız, üst üste 3'üncü kez Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.