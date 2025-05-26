Ampute Süper Ligi’nde şampiyon Şahinbey

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Ampute Futbol Süper Ligi’nin son haftasında konuk ettiği Gebze Belediye Ampute’yi 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Ligin son haftasında Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Gebze Belediye Ampute’yi konuk etti. Akkent Spor Köyü Sahası’nda oynanan maçı Muhammed Mübarek, Hamza Muhammed ve Fuat Taştan’ın attığı gollerle 3-0 kazan Şahinbey Ampute, 61 puana ulaşarak ikili averajla Alves Enerji’yi geride bırakıp şampiyon oldu.

Şampiyonluğun ardından Şahinbey Ampute futbolcuları ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Futbolcular ve teknik heyet madalyalarını aldıktan sonra Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şampiyonluk kupasını takdim etti.