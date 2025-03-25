Amsterdam Belediye Başkanı Halsema’dan İmamoğlu'na dayanışma mesajı

Amsterdam belediye başkanı Femke Halsema, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı destek mesajı yayımladı.

Halsema, sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren Halsema, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve Türkiye'deki birçok gazetecinin vahşice tutuklanması dünyayı şok etti" dedi.

Açıklamasında İmamoğlu'nun sözlerine yer veren Halsema, şunları söyledi:

"İmamoğlu'nun sözleriyle "Ulusun iradesine vurulan bu darbe, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne karşı kabul edilemez bir saldırıdır."

Aynı şekilde birden fazla sosyal medyaya erişimin engellenmesi de öyle.

İmamoğlu, geri adım atmayacağını ve aslan gibi koşmaya devam edeceğini söylüyor.

Bu koşuda ona katılacağım ve dünyadaki sayısız diğerleri de.

Düşüncelerimi sevgili Belediye Başkanı arkadaşım İmamoğlu ve Türkiye'de demokrasi için mücadele eden herkesle paylaşıyorum."