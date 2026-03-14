Amsterdam'da bir Yahudi okulunda patlama

SkyNews'in aktardığına göre Amsterdam'da bir Yahudi okulunda patlama meydana geldi ve okul hasar gördü.

Belediye başkanı Femke Halsema, gece meydana gelen patlamanın Yahudi topluluğuna yönelik hedefli bir saldırı olduğunu düşündüklerini söyledi.

Polis ve itfaiye ekiplerinin olaya hızlı bir şekilde müdahale ettiği bildirilirken, okulda sınırlı miktarda hasar oluştuğu bildirildi.

Olayda herhangi bir can kaybı olup olmadığı bilinmiyor.

Ayrıntılar gelecek...