Amsterdam'da sekiz Galatasaray taraftarı gözaltına alındı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda bu akşam TSİ 23.00’te oynanacak Ajax – Galatasaray karşılaşması öncesinde Amsterdam sokaklarında tansiyon yükseldi. Şehrin simge noktalarından Dam Meydanı, öğleden itibaren iki takım taraftarlarının buluşma noktası haline gelirken Hollanda polisi olağanüstü güvenlik önlemleri aldı.

Yaklaşık saat 17.30 sularında Ajax’ın taraftar grubunun Merkez İstasyon’dan Dam Meydanı’na yürüyüşe geçtiği bildirildi.

Yürüyüşün planlanandan erken başlaması polis ekiplerini kısa süreli hazırlıksız yakaladı. Ardından bölgeye çok sayıda çevik kuvvet aracı sevk edilirken, taraftarların meydana ulaşmasıyla zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Öğle saatlerinde yapılan kontrollerde bir grup Galatasaray taraftarının yanında havai fişek ve meşale bulundu. Hollanda polisi, bazı materyallere el koyarken sekiz kişiyi gözaltına aldı. Gözaltı kararlarının gerekçesi hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.

GÜVENLİK ALARMI

Maç öncesi Amsterdam Emniyeti, Dam Meydanı, şehir merkezi ve Johan Cruyff Arena çevresini “yüksek riskli bölge” ilan etti. Hollanda basını, güvenlik güçlerinin olası taşkınlıkların önüne geçmek için akşam saatlerinde şehrin birçok noktasında önlem aldığını aktardı.

Galatasaray kafilesi ise polis eskortu eşliğinde maçın oynanacağı stada geçecek.