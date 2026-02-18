Amsterdam merkezli Altın Gün grubundan Neşet Ertaş'a saygı

2019’da Grammy adaylığı bulunan Amsterdam merkezli Türk psikedelik-groove beşlisi Altın Gün, bugüne kadarki en iddialı ve çeşitli çalışmaları olan beşinci stüdyo albümleri Garip ile geri dönüyor. Albüm, efsanevi Türk halk ozanı Neşet Ertaş’a yürekten bir saygı duruşu niteliğinde.

17 Şubat’ta yayınlanan son teklileri ‘Zülüf Dökülmüş Yüze’nin, albüm öncesi son tekli olarak tüm platformlarda yerini almasıyla birlikte, efsanevi halk ozanı Neşet Ertaş’ın on bestesi Altın Gün’ün kendine özgü merceğiyle yeniden yorumlanıyor.

Günden güne artan uluslararası ölçekte hayran kitlesine sahip ve canlı performanslarıyla ilgi çeken Altın Gün, zengin Arabesk yaylı düzenlemeleri ve sıkı dokunmuş rock 'n' roll’u ile şu ana kadarki en eklektik albümleri Garip’i 20 Şubat’ta dinleyicilerle buluşturuyor.

Jasper Verhulst: Bas

Erdinç Ecevit Yıldız: Vokal, bağlama, klavye Daniel Smienk: Davul

Chris Bruining: Perküsyon

Thijs Elzinga: Gitar