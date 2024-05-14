Amsterdam Üniversitesi, Filistin eylemleri nedeniyle kampüslerini kapattı

Hollanda'daki bazı üniversitelerde Filistin'e destek eylemleri sürerken Amsterdam Üniversitesi (UvA) kampüslerini 2 günlüğüne kapattığını açıkladı.

Avrupa'da birçok ülkenin önde gelen üniversitelerine yayılan Filistin'de destek mitinglerini engellemek için üniversite yönetimleri tedbirler almaya başladı. Amsterdam Üniversitesi (UvA) kampüslerini 2 günlüğüne kapattığını açıkladı.

Üniversite'den yapılan açıklamada, öğrenci ve çalışanların güvenliğinin garanti edilememesi sebebiyle, 14 Mayıs Salı ve 15 Mayıs Çarşamba günleri UvA'ya ait kampüslerdeki tüm binaların kapatıldığı belirtildi.

"BARIŞÇIL BAŞLAMIŞTI..."

Açıklamada, "13 Mayıs Pazartesi günü barışçıl başlayan gösterinin daha sonra yerleşme ve şiddet eylemlerine dönmesi nedeniyle UvA yönetiminin bu kararı almak zorunda olduğu ve kampüslerde eğitime 2 gün ara verildiği" aktarıldı.

Üniversite yönetimi, bundan sonraki süreçte, aktivistler yerine sadece kendi çalışanları ve öğrencileriyle müzakere süreci yürüteceğini vurguladı.

Öte yandan Leiden Üniversitesinin Lahey'deki Wijnhaven kampüsü ve Utrecht Üniversitesindeki eylemler yapılan konuşmaların ardından sona erdi.

3 ÜNİVERSİTEDE PROTESTOLAR SÜRÜYOR

UvA'daki olayların aksine Maastricht, Groningen ve Radboud üniversitelerindeki eylemlere polis müdahalesi gerçekleşmedi.

Geceyi kampüslerde kurdukları çadırlarda geçiren öğrenciler, üniversite yönetimlerinin İsrailli kurumlarla işbirliğini sona erdirene kadar kampüsten ayrılmayı düşünmediklerini iletti.

Groningen ile Maastricht Üniversitesi yönetimleri, eylemcilerin çevreye zarar vermemesi şartıyla pazartesi gecesini kampüste geçirmelerine izin verirken, eylemin uzaması ihtimalinde durumun günlük olarak yeniden değerlendirileceğini ifade etti.

Radboud Üniversitesi yönetiminin kampüsün boşaltılması talebini reddeden eylemcilere yönelik polis müdahalesi görülmezken, öğrenciler geceyi kampüste kurdukları yaklaşık 30 çadırda geçirdi.