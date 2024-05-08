Amsterdam’da Filisitin’e destek gösterisine saldırı

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Hollanda'da Gazze ile dayanışmalarını göstermek amacıyla Amsterdam Üniversitesi kampüsünde gösteri yapan öğrencilerin kampına polisin müdahale ettiği, yaklaşık 125 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Polisin açıklamasında, Amsterdam Üniversitesi yönetiminin, öğrencilerin kampüste bulunmalarını istemediği ve bunun üzerine Hollanda Savcılığından alınan izinle eyleme müdahale edildiği belirtildi.

Yaklaşık 125 kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, polisin eylemcilere müdahalesinden önce Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema'nın güvenlik güçlerinin müdahalesinin olmaması ve öğrencilerle üniversite yönetimi arasında müzakere yürütülmesi için kampüse geldiği ifade edildi.

Gözaltına alınan eylemcilerden Sam Wayland, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece yarısı polisin bölgeye buldozerlerle geldiğini söyledi.

Wayland, "Eylem ilk olarak barışçıl olarak başladı. Daha sonra polis şiddeti başladı. Polis barikatlara buldozerlerle müdahale etti" dedi.