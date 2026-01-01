Amsterdam’daki tarihi Vondelkerk Kilisesi’nde yangın: Kule ve çatı çöktü

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan 19. yüzyıldan kalma Vondelkerk Kilisesi, yeni yılın ilk saatlerinde çıkan büyük bir yangında ağır hasar aldı.

Saat 01.30 sularında çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, kilisenin kulesi ve çatısı çöktü.

İtfaiyecilerin güvenliği için Vondelstraat ile Amstelveenseweg arasındaki yaklaşık 90 hanede elektrik kesilirken, duman nedeniyle çevre sakinlerinin evlerine dönmemeleri tavsiye edildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle kıvılcım ve yanan parçalar çevreye savrulurken kilise çevresindeki çok sayıda konut tahliye edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle saat 13 civarında kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, bazı mahalle sakinleri kilise kulesine havai fişek isabet etmiş olabileceğini öne sürdü. İtfaiye ise bu iddiayı doğrulayacak bir bulguya henüz ulaşılmadığını duyurdu.

Bölgede oturanların yerel saatle 15.00 sularında evlerine dönmelerine izin verildi. Yetkililer, bölgedeki elektrik kesintisinin en az 4 saat daha süreceğini bildirdi.

Tahliye edilenler barınma merkezlerine alındı. Yangının kilisenin çatısına yayılması sonucu çatıdan parçalar koptu.

Yangının sebebine ilişkin bilgi verilmedi, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DUVARLAR AYAKTA KALDI

Sabah saatlerinde yapılan incelemede yetkililer, kilisenin duvarlarının ayakta kaldığını ve daha fazla çökmenin beklenmediğini aktardı.

Amsterdam'da çeşitli cemaat ve kuruluşların etkinlikleri için kullandığı 1872 yapımı tarihi kilisede, Özgürlük Kilisesi Topluluğu da ayinlerini düzenliyordu.

HOLLANDA GENELİNDE YILBAŞI OLAYLARI

Hollanda'nın birçok şehrinde yeni yıl kutlamalarında farklı yerlerde yangınlar çıktı.

Kamu yayıncısı NOS'ta yer alan haberde, yılbaşı kutlamalarında çıkan olaylarda polisin Utrecht şehri yakınlarında kovaladığı silahlı bir kişiyi vurarak etkisiz hale getirdiği ve yasak olmasına rağmen birçok şehirde havai fişek kullanıldığı vurgulandı.

Yaşanan olaylarda araçlar ve binalarda hasar meydana geldiği kaydedilen haberde, polisle çatışmalar yaşandığı ve 250 kişinin gözaltına alındığı bilgisine yer verildi.

Haberde, havai fişek kazalarında 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 3'ü ağır olmak üzere, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yaşamını yitirenlerden birinin 16, diğerinin 38 yaşında olduğunun aktarıldığı haberde, 16 yaşındaki gencin ölümüyle bağlantılı bir kişinin Nijmegen şehrinde gözaltına alındığı belirtildi.

Haberde, vakaların çoğunun havai fişek atılması sırasında gözlerinden yaralanan çocukların teşkil ettiği, gelecek yıl havai fişeğin tüm ülkede yasaklanmasının beklendiği kaydedildi.