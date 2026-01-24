Amsterdam’dan dünyada bir ilk: Et ve fosil yakıt reklamlarına yasak

Hollanda'nın Amsterdam kentinde et ürünleri ve fosil yakıt bağlantılı reklamlar hakkında yasaklama kararı verildi. Yaz aylarında yürürlüğe girecek olan yasak, dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, kent idare konseyinin iklim koruma önlemleri çerçevesinde aldığı karar uyarınca Amsterdam'da sokak, meydan ve duraklarda hamburger gibi et ürünleri reklamı, kruvaziyer gemiler ve uçak gösteren turistik reklamlar ya da dizel motorlu otomobil reklamları yer alamayacak.

Kent yönetiminden yapılan açıklamada, Amsterdam'ın dünyada et ürünleri reklamına yasak uygulanan ilk başkent olacağı belirtildi.

''İKLİM KRİZİNİ BÜYÜTEN ŞİRKETLERİN REKLAMINA YER YOK''

Yasak kararına öncülük eden partilerden Yeşil Sol Parti, kararı "İklim ve kamu sağlığı için önemli bir zafer" diye nitelendirdi. Yeşiller partili kent meclisi üyesi Jenneke van Pijpen, "Amsterdam'da, iklim krizini büyüten büyük şirketlerin reklamına artık yer yok" diye konuştu.

Çevreciler, hayvan çiftliklerinin, hayvanların sindirim süreçleri ve gübrelerinden kaynaklı sera gazı emisyonları nedeniyle iklim değişikliğine büyük katkıda bulunduğunu, ayrıca otlak alanlar açılması için ağaç ve ormanların yok edilmesinin de karbondioksit salınımına yol açtığını vurguluyor.

BENZER YASAKLAR BAŞKA KENTLERDE DE GETİRİLDİ

Fosil enerji tüketen ürün ve hizmetlerin reklamlarına yönelik yasaklar Hollanda'nın diğer kentlerinde de uygulamaya sokulmuş ancak et ürünleri reklamları yasaklanmamıştı.

Lahey'de bir mahkeme geçen yıl, seyahat acentelerinin reklam yasağına yönelik şikayetini geri çevirmişti.