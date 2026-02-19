Ana dilde eğitim talebi raporu yayımlandı

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi (SAMER) “Türkiye’de Türkçe Dışında Konuşulan Anadillerin Kullanım Düzeyi ile Anadillerine İlişkin Talep ve Eğilimlerine Yönelik Araştırma Raporu”nu yayımladı.

Türkiye’de Türkçe dışında konuşulan anadillerin kullanım düzeyi ile anadile dair talep ve eğilimlere yönelik araştırma raporunu yayımladı. 1540 kişinin katıldığı araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 98,7’si ana dilde eğitim talep etti.

Araştırmaya katılanların yüzde 45’i Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, yüzde 20,5’i Doğu Anadolu Bölgesi’nde ve yüzde 16,8’i Marmara Bölgesi’nde ikamet ederken bunlardan yüzde 69,4’ü erkek, yüzde 30,6’sı kadınlardan oluştu. Katılımcıların “Ana diliniz/Lehçeniz Nedir?” sorusuna verdiği yanıtlara göre katılımcıların yüzde 82,8’i "Kurmanci", yüzde 9,4’ü "Kirmancki/Zazaki", yüzde 3,3’ü "Kurmanci–Kirmancki/Zazaki", yüzde 2,2’si "Arapça", yüzde 0,9’u "Çerkesçe", yüzde 0,7’si "Lazca/Gürcüce" ve yüzde 0,5’i diğer (Pomakça, Osetçe, Süryanice Vb.) ana diline sahip olduğunu belirtti.

YAZMA ORANI DÜŞÜK

Rapora göre hane içinde konuşulan diller arasında yüzde 49,5 ile Kurmanci ve yüzde 38,1 ile Türkçe öne çıktı. Katılımcıların yüzde 41,5’i aile içinde her zaman ana dillerinde konuştuklarını belirtirken sosyal hayatta en çok konuşulan dil yüzde 60,1 ile Türkçe oldu. Ana dil karşılaştırmasında, Kurmanci ana diline sahip katılımcıların yüzde 55,5’i sosyal hayatta Türkçe konuştuğunu belirtti.

“Ana dilinizi ne düzeyde biliyorsunuz?” sorusunda verilen yanıtlarda raporda anlama ve konuşma becerilerinin görece yüksek, okuma ve yazma becerilerinin ise daha düşük olduğu dikkat çekti. “Çok iyi” yanıtları; anlama düzeyinde yüzde 45, konuşma düzeyinde yüzde 37,5, okuma düzeyinde yüzde 23,2 ve yazma düzeyinde yüzde 17 oldu. Yazma becerisinde “Hiç” yanıtı verenlerin oranı ise yüzde 36,6.

OKUL DA KAYNAK DA YOK

Rapora göre, ana dilini hiç veya az anlayan katılımcıların yüzde 58,1’i bunun nedeninin "ana dilini öğrenebileceğim bir okul ve kaynak olmadığı için” gerekçesiyle açıkladı. Bunu yüzde 19,8 ile “yasak olduğu için” ve yüzde 13,6 ile “ailem öğretmediği için” yanıtları izledi. Rapora göre, ana dilin varlığını sürdürmesi önündeki en büyük tehlike olarak katılımcıların yüzde 56,9’u “ana dilde eğitimin olmamasını” gösterdi. Haber Merkezi