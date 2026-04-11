"Ana-Dolu: Sır ve Suret" sergisi İSKİ Kuzguncuk Kültür Evi’nde ziyaretçilerini ağırlıyor

Fotoğraf sanatçısı Çağrı Kırmızı Geyik’in "Ana-Dolu: Sır ve Suret" adlı sergisi, İSKİ Kuzguncuk Kültür Evi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Sergide, Anadolu’nun kırsalından kente uzanan kadın yaşamları ele alınıyor. Kadınların emekleri, gündelik hayatları ve kendilerine ait bir alan oluşturma çabaları fotoğraf kareleriyle yansıtılıyor.

Sergi 12 Nisan'a kadar devam edecek.

1981 yılında İzmir’de doğan Çağrı Kırmızı Geyik, Dokuz Eylül Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu ve aynı alanda yüksek lisans yaptı. Akademik çalışmalarında toplumsal cinsiyet ve kimlik konularına odaklanan sanatçı, bu birikimini fotoğraf çalışmalarına da yansıtıyor.

Yaklaşık 20 yıldır fotoğrafla ilgilenen Geyik, İstanbul’da öğretmenlik yapmayı sürdürürken üretimlerine de devam ediyor.