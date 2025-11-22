Ana muhalefetten şeffaflık vetosu: Komisyon İmralı yolcusu

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na heyet göndermeyi kararlaştırdı, karar oy çokluğuyla alındı. CHP, heyette yer almayacak. TBMM'de grubu bulunan partiler heyette görevlendirecekleri isimleri bugün TBMM'ye bildirecek.

Komisyon 18’inci toplantı için “İmralı” gündemiyle bir araya geldi. Toplantı öncesinde TBMM Başkanı ve Komisyon Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonda temsil edilen siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle buluştu. Toplantı, 15 dakika sürdü.

Toplantı öncesinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldız, “İmralı’ya ben gideceğim” diye konuştu.

KAPALI TOPLANTI TALEBİ

Komisyon toplantısında açılış konuşmasını yapan Kurtulmuş, “Bu toplantıda, bundan sonraki sürece yönelik bazı konular açık bir şekilde konuşulacak” ifadesini kullandı. Kurtulmuş, toplantının kapalı yapılmasını talep etti.

CHP HEYETTE YOK

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise toplantının kapalı yapılması yönündeki talebe tepki göstererek, CHP’nin İmralı konusundaki kararını şu sözlerle açıkladı: “Biz böylesine zor meselelerin açık, şeffaf ve halkın önünde yapılması gerektiğini dile getirdik. Komisyon çalışmalarına başladığımızda, kapalılık kararının ancak komisyonun kararı ile alınabileceğini belirttik. Komisyonumuz üç toplantıda kapalı toplantı kararı aldı şu ana kadar. Bu toplantıda bakanlar ve MİT Başkanı, görüşlerini paylaştılar. Biz de bu toplantılarda, devletin güvenliğiyle ilgili bilgiler verilir diye kapalı olmasını destekledik.

Ancak İmralı’ya gidişin konuşulacağı toplantının kapalı yapılmasını doğru bulmadığımızı ifade etmek isterim. Burada herkesin, her siyasi partinin pozisyonunu açık şekilde koyması önemlidir. Eğer böyle bir ziyaret gerçekleştirilecekse bir heyetin, anlaşılıyor ki beş kişilik heyetin ziyaret yapması gerekiyorsa eğer bunun da mutlaka oylama ile yapılması gerekir.

‘ÇÖZÜMÜ SAVUNUYORUZ’

CHP olarak, tarihsel bir tutarlılık içinde Kürt meselesinin çözülmesini savunuyoruz. Birileri Kürtlerin varlığını bile inkar ederken biz cesaretle bu sorunu kabul eden bir partiyiz. Barış için atılacak adımların sonuna kadar destekçisiyiz. Bundan sonra da terörsüz ve demokratik süreci inşa etmenin kararlılığı ile komisyonda olacağız.

Geldiğimiz aşamada, milli iradeye ipotek koyan uygulamalar sürmektedir. Siyasi tutsaklıklarda hiçbir ilerleme kaydedilememiş, yeni siyasi davalarla siyasetimiz yara almıştır. Siyasi davalarla demokrasimizin önü tıkanmıştır. İç barışımızı sağlamak için adım atılması gerekirken tüm meselenin İmralı’ya gidilmesine sıkıştırılmasına milletimiz razı değildir.

Sadece beş milletvekilinin adaya gitmesi yerine teknolojik imkanlardan yararlanarak daha kolay bir sürecin yürütülmesi mümkündür. Toplum, kayyumların kaldırılması, AYM ve AİHM kararlarının uygulanması gibi olmazsa olmaz, kolay ilk adımların atılmadığı bu süreçte bu ısrarın çözüme hangi katkıyı yapacağına ikna değildir.”

MHP’NİN İMRALI ISRARI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise MHP’nin İmralı’ya gidilmesi yönündeki kararını yineledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Eğer hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa alır üç arkadaşımı kendi imkanlarımla İmralı’ya giderim” sözlerini komisyonda tekrarlayan Yıldız, kararın gizli oylama ile alınmasını istedi.

‘YÖNTEMLER DENENMELİ’

Komisyonda Yeni Yol Grubu adına konuşan Bülent Kaya ise özetle şu sözlere imza attı:

“Biz bu toplantının açık olmasını istiyoruz. Açık oturum ve açık oylama yönünde oy kullanacağız. Burada dinlenen pek çok kesim gelip, kendi bilgilerini paylaştılar. Komisyona fiziken gelme şansı olmayan ama bilgisine başvurulmasında fayda görülen isimlerin dinlenmesinde biz de fayda görüyoruz. Dolayısıyla komisyonun raporunu tamamlaması için herkesi dinlemesi gerektiğini düşünüyoruz. Amaç burada bilgisine başvurulan herkesin 51 kişi tarafından dinlenmesi olmasıdır. Dolayısıyla alternatif yolların da konuşulması gerektiğini ifade ediyoruz.”

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“Burada birçok kişiyi dinledik. Gördüğümüz şuydu ki aslında herkesin bir biçimiyle söylediği bir şey vardı. Bir sorun var ve bu sorun çözülmeli. Bugün, sorumluluk alanları da tarih yazacak, sorumluluk almayanları da tarih yazacak.

Kürt halkı, çok açık söyleyelim, sürekli komisyonu soruyor. Bugün Kürt halkı, tarihi bir kavşakta. Kimin demokrasiden, barıştan yana durduğunu, cesaret ettiğini tane tane not ediyor. Biz tarihin doğru tarafındayız. Oylamanın açık ya da kapalı olmasının bizim açımızdan hükmü yoktur. Biz adaya gidilmesi, Öcalan'ın dinlenmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da SEGBİS yöntemini önerdi. Öcalan'ın dijital yollarla dinlenebileceğini söyleyen Yapıcıoğlu, “Komisyon üyelerinin tamamına soru sorulması imkanı tanınmalıdır” görüşünü kayda geçirdi.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, oylama öncesinde yaptığı değerlendirmede, özetle şu görüşlerini paylaştı:

“Buradaki çalışmaları asla bir siyasi partinin gündeminden ibaret görmedik. Tarihi sorumluluk ancak çoğulculuk anlayışı içinde gerçekleşebilir. Komisyonumuzun kurulduğu günden bu yana demokratik olgunluk üzerinde durduk.

Her konuda yüzde 100 mutabakat içinde olunması mümkün değildir. Ama ortaya sağlam bir rapor koymak, komisyonun önündeki en önemli görevlerinden birisidir.”

KAPALI OTURUM

Yapılan oylamanın ardından komisyonunun ikinci oturumu basına kapatıldı. MHP, DEM Parti ve AKP, komisyonun kapalı olması için “Evet” oyu kullandı.

SEGBİS ÖNERİSİ

CHP, komisyonun kapalı oturumuna katılmadı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, kapalı toplantı öncesinde verilen arada komisyonun CHP’li üyeleriyle birlikte kameraların karşısına geçti. Emir, TBMM Basın Kapısı’nda yaptığı açıklamada, CHP’nin kararını bir kez daha anlattı. Emir, “İmralı ziyaretine” onay vermediklerini ancak Öcalan’ın SEGBİS ile dinlenebileceğini önerdi.

OYLAMA SONUCU

CHP’nin katılmadığı oturumda, “İmralı’ya gidilmesi” oylandı. Komisyon üyeleri, “Öcalan’ın dinlenmesi için” İmralı’ya heyet gönderilmesini oy çokluğu ile karara bağladı.

Edinilen bilgiye göre, AKP'li Kürşad Zorlu ile DEVA Parti'li Mehmet Emin Ekmen'in katılmadığı oylamada, AKP, MHP, DEM Parti ve HÜDAPAR milletvekilleri "Kabul oyu" verdi. DP ve DSP milletvekilleri İmralı Adası'na gidilmemesi yönünde oy kullandı. CHP ve YRP milletvekillerinin katılmadığı oylamada, Yeni Yol Grubu da çekimser kaldı. 51 kişilik komisyonda karar, 33 oyla alındı.