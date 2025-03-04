Ana yola kontrolsüz çıkan otomobile başka otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde kontrolsüz şekilde ana yola çıkan otomobile, başka bir otomobil çarptı. Kazada sürücülerden Fevzi Akalın (79) hayatını kaybetti, A.Ö. ise yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Söke-Kuşadası kara yolu İsmet İnönü Caddesi Yenikent Mahallesi kavşağında meydana geldi. Kuşadası'ndan Söke ilçe merkezine doğru giden A.Ö.'nün kullandığı 35 BDD 841 plakalı otomobil, tali yoldan kontrolsüz şekilde çıkan Fevzi Akalın idaresindeki 09 JA 515 plakalı otomobile çarptı. Akalan'ın kullandığı otomobil, sürüklenip, refüje çarparak durdu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, sürücülerden Fevzi Akalın'ın öldüğü belirlendi. Yaralı A.Ö. ise ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri incelemesinin ardından Fevzi Akalın'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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