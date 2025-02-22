Anadilde eğitim hakkı korunmalı

Abidin YAĞMUR

Eğitim-Sen, Özel Öğretmenler Sendikası, İnsan Hakları Derneği ve Sanatolia Kolektifi 21 Şubat Dünya Ana Dili Gününü kutladı. Mersin’deki Özgür Çocuk Parkı’nda yapılan eylemde ‘21 Şubat Dünya Ana Dili Günü kutlu olsun’ ifadesinin Arapça, Kürtçe ve Zazaca yazıldığı bir pankart açıldı. Yapılan açıklamalar Türkçe, Kürtçe, Arapça, Zazaca, Ermenice, Lazca okundu.

Burada konuşan Eğitim Sen Mersin Şube Başkanı Mahmut Sümbül, “Eğitim hakkının kamusal bir ilke olarak gerçekleşebilmesi için dil, din, ırk, etnik köken, cinsiyet, coğrafi bölge, politik görüş temelli her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması zorunludur. Dolayısıyla anadilinde eğitim hakkı temel bir haktır. Anadili toplumun egemen dilinden farklı olan çocukların ve yetişkinlerin eğitim haklarından yararlanabilmeleri için, kendi dillerinde eğitim görme haklarının korunması gerekmektedir. İçinde büyüdüğü kültürel ortamı dili aracılığıyla öğrenen ve kendi anlam dünyasını anadiliyle geliştiren bir çocuğun; okula başladığında dilinin yok sayılması, kimliğinin tanınmaması anlamına gelir. Dil, bir toplumun kültürünün gelişmesi için temel bir unsurdur” dedi.

İnsan Hakları Derneği Mersin Şube Eş Başkanı Gazi İnci de “Bugün dünya üzerinde 7 bin civarında ana dilinin konuşuluyor ve bunların 2 bin 500 tanesi yok olma ile karşı karşıya Yapılan bütün araştırmalar ana dilinde eğitim gören çocukların pedagojik olarak daha başarılı olduklarını ortaya koyuyor. Bu yüzden diyoruz ki diller üzerinde tekçi ve asimilasyoncu politikalar ve zor aygıtları kaldırılmalı, halkların kendi dillerinde konuşma, eğitim alma, yaşamlarını ve kültürlerini devam ettirmeleri sağlanmalıdır. Dilsel ve kültürel çoğulculuk ile toplumların barış içinde bir arada ve özgürce yaşamaları sağlanmalı” diye konuştu. Eğitim Sen Başkanı Kemal Irmak ise “Ana dili toplumun egemen dilinden farklı olan çocukların ve yetişkinlerin eğitim haklarından yararlanabilmeleri için, kendi dillerinde eğitim görme haklarının korunması gerekmektedir” dedi.