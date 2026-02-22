Anadilde eğitim haktır

HABER MERKEZİ

Dünya Anadil Günü kapsamında dün İstanbul, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Van ve Hatay başta olmak üzere birçok kentte sokağa çıkan yurttaşlar anadilde eğitim talep etti.

Birçok dilde yapılan açıklamalarda, her çocuğun kendi anadiliyle büyümesi gerektiği ifade edildi. Anadilde eğitimin kolektif bir hak olduğu vurgulanan açıklamalarda, bu hakkın anayasal güvence altına alınması talep edildi.

Mardin’in Artuklu ilçesinde bulunan Kızıltepe Kavşağı’nda Mardin Emek ve Demokrasi Platformu’nca yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte; Süryanice, Arapça, Kürtçe ve Türkçe “21 Şubat Dünya Anadil Günü Kutlu Olsun” yazılı pankartların açıldı.

YURTTAŞLIĞIN TEMEL KOŞULU

Yürüyüşün ardından yapılan açıklamada konuşan Platformdan Mahir Mikailoğlu, "Anadil demokratik toplumun olmazsa olmazlarındandır” dedi. Mikailoğlu, Türkiye’deki birçok dilin kaybolmaya yüz tuttuğunu ifade etti. DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, dillerin yok olmadığını "asimilasyon politikaları ile katledildiğini" söyledi.

Eğitim Sen’in düzenlediği 3. Uluslararası Katılımlı Anadili Sempozyumu’nda Zazaca konuşan Eğitim Sen Genel Sekreteri Zülküf Güneş, "Çocukların anadillerinde eğitim alması, onların kendilerini ifade etme özgürlüğünü güçlendirdiği kadar, öğrenme süreçlerini de daha anlamlı ve etkili kılar. Ancak engeller aşılmadığı için de inkâr ve asimilasyon politikaları toplumsal barışı zedelemekte, kuşaklar arası travmaları büyütmekte ve eğitim sistemini eşitsizlik üreten bir yapıya dönüştürmektedir. Oysa anadilinde eğitim; yalnızca pedagojik bir tercih değil, demokratik bir toplumun, kalıcı barışın ve eşit yurttaşlığın temel koşuludur" dedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), dilin sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini ve kalitesini etkilediğini belirterek “Anadilde sağlık hizmeti talebi; sağlık hakkı, tedavi hakkı, hasta hakkı ve yaşam hakkının ayrılmaz bir parçasıdır. Herkese eşit, etkin ve nitelikli sağlık hizmeti sunmanın yolu anadil hakkının bu alanda da kullanımına bağlıdır” ifadeleri kullanıldı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi tarafından yapılan açıklamada, Kürtçenin yanı sıra birçok dilin ve kültürün yok edilmek istendiğine işaret edildi. Açıklamada, ‘‘Dilleri sürekli korumamız gerekiyor. Bu coğrafyada konuşulmayan dillerin sebebi biraz da biziz” denildi.