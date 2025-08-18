Anadilde eğitim talebi artıyor

HABER MERKEZİ

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi’nin Türkiye’de "Türkçe dışında konuşulan anadillerinin kullanım düzeyi ile anadillerine ilişkin talep ve eğilimleri" ölçmek amacıyla 23 kentte yaptığı araştırmanın sonucu yurttaşların anadilde eğitim talebini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ankette, katılımcıların yüzde 23,5’i anadilini "çok iyi", yüzde 43,2’sinin "iyi" konuştuğu, yüzde 16,2’sının ise "kötü" konuştuğu bilgisi yer aldı.

Ankette, anadil kullanımı verilerinde, anadilini çok iyi ve iyi konuşanların orta yaş, kötü konuşanların ise genç yaş grubunda olduğu belirtildi. Ankette eğitim düzeyi arttıkça anadilini iyi konuşanların oranında düşüş yaşandığı kaydedildi. Ankette anadilin hane içindeki kullanım düzey ve sıklığını anlamak için sorulan sorulara gelen yanıtlara göre; araştırma grubunun yüzde 33,6’sının çocuğu bulunmadığı, yüzde 40,1’inin ise çocuğunun kendileri ile Türkçe konuştuğu bilgisi yer aldı. Ankete göre çocuklarının kendileriyle ağırlıklı olarak Kürtçe konuştuğunu söyleyenlerin toplam oranının ise yüzde 24,7.

"Çocuğunuzun anadilini bilme düzeyi nedir?" sorusuna katılımcıların yüzde 33,6’sı "Çocuğum yok", yüzde 7,3’ü "Çok iyi", yüzde 13,5’i "İyi", yüzde 17,2 “orta”, yüzde 15,4 “kötü” ve yüzde 13 “çok kötü” yanıtını verdi. "Türkiye’de okulların bütün kademelerinde Kürtçenin eğitim dili olmasını ister misiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 97,9’u "Evet" yanıtını verdi.