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Anadilde eğitimin anayasal güvenceye alınması talebi, "anayasaya aykırı" olduğu gerekçesiyle işleme koyulmadı

DEM Parti'nin anadilde eğitimin anayasal güvenceye alınması ve Kürtçenin Kürt çocuklar için anadil olarak kabul edilmesi talebiyle verdiği kanun teklifi "anayasaya aykırı" olduğu gerekçesiyle işleme koyulmadı.

Güncel
  • 15.05.2024 10:30
  • Giriş: 15.05.2024 10:30
  • Güncelleme: 15.05.2024 10:47
Kaynak: Haber Merkezi
Anadilde eğitimin anayasal güvenceye alınması talebi, "anayasaya aykırı" olduğu gerekçesiyle işleme koyulmadı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in anadilde eğitimin anayasal güvenceye alınmasına dair verdiği kanun teklifi 'anayasaya aykırı' olduğu gerekçesiyle işleme koyulmadı.

Koçyiğit'in sunduğu kanun teklifini yanıtlayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa'nın 3'üncü ve 11'inci maddelerine vurgu yaptı.

Koçyiğit'e verilen yanıt şöyle:

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