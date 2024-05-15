Anadilde eğitimin anayasal güvenceye alınması talebi, "anayasaya aykırı" olduğu gerekçesiyle işleme koyulmadı

DEM Parti'nin anadilde eğitimin anayasal güvenceye alınması ve Kürtçenin Kürt çocuklar için anadil olarak kabul edilmesi talebiyle verdiği kanun teklifi "anayasaya aykırı" olduğu gerekçesiyle işleme koyulmadı.

Güncel 15.05.2024 10:30 Giriş: 15.05.2024 10:30

Güncelleme: 15.05.2024 10:47 Kaynak: Haber Merkezi

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