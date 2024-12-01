Anadolu Ajansı: Rus savaş uçakları, Halep'te hastaneyi vurdu
Rus savaş uçakları, Halep Üniversite Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Rus savaş uçakları, Suriye'de Halep kent merkezindeki Halep Üniversite Hastanesi'ne hava saldırısı gerçekleştirdi.
Anadolu Ajansı'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, SU-24 tipi Rus savaş uçaklarının, Halep Üniversite Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
HALEP VE İDLİB'DEKİ ÇATIŞMALAR
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Suriye güçleriyle cihatçı çeteler arasında çatışma başlamıştı.
27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen cihatçı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.
Cihatçı gruplar, 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.