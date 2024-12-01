Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Anadolu Ajansı: Rus savaş uçakları, Halep'te hastaneyi vurdu

Rus savaş uçakları, Halep Üniversite Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Dünya
  • 01.12.2024 15:24
  • Giriş: 01.12.2024 15:24
  • Güncelleme: 01.12.2024 16:46
Kaynak: AA
Anadolu Ajansı: Rus savaş uçakları, Halep'te hastaneyi vurdu
Fotoğraf: AA

Rus savaş uçakları, Suriye'de Halep kent merkezindeki Halep Üniversite Hastanesi'ne hava saldırısı gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, SU-24 tipi Rus savaş uçaklarının, Halep Üniversite Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

HALEP VE İDLİB'DEKİ ÇATIŞMALAR

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Suriye güçleriyle cihatçı çeteler arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen cihatçı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

Cihatçı gruplar, 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

SMOden SDGye operasyon: Halepteki askeri havaalanı ele geçirildi
Suriye, İdlibe hava saldırısı düzenledi: 4 ölü, 20 yaralı
Çatışmaların sürdüğü Halepteki Ermeni kilisesinden uyarı
Sarayın iktidar yolu Halep’e uzandı
BirGün'e Abone Ol