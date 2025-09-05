Anadolu Efes, 50. yılına özel logo ile sezona başlayacak

İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes, kuruluşunun 50. yılı 2025-26 sezonunda "50. Yıl Özel Logosu" ile karşılaşmalarda mücadele edecek.

Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasına göre "12 Yapım" tarafından tasarlanan 50. Yıl Logosu, Anadolu Efes'in köklü mirasını geleceğe taşıma vizyonunu simgeliyor. Logo, "başarı", "tutku" ve "sürdürülebilirlik" gibi kulübün temel değerlerini modern tasarım diliyle yansıtıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Müdürü Gökçe Dayı, "Zaferlerle, unutulmaz anlarla ve büyük bir aile olmanın gururuyla geçen yarım asırlık bir yolculuğu kutluyoruz. Bu sezon geçmişten bugüne taşıdığımız değerlerimizi ve kazandığımız zaferleri simgeleyen 50. yılımıza özel hazırladığımız logomuzla parkede olacağız. Birlikte yazdığımız bu hikayeyi, yine birlikte büyütmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.