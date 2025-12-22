Anadolu Efes, ASVEL karşısında çıkış peşinde

Anadolu Efes, Euroleague’in 18. haftasında yarın deplasmanda Fransa temsilcisi LDLC ASVEL ile karşı karşıya gelecek.

Fransa’daki LDLC Arena’da oynanacak müsabakada hava atışı TSİ 22.45’te yapılacak.

Euroleague’de geride kalan 17 maçta 6 galibiyet ve 11 mağlubiyet alan lacivert-beyazlılar, haftaya averajla 16. sırada girdi. ASVEL ise 17 karşılaşmada elde ettiği 4 galibiyet ve 13 yenilgiyle ligin son sırasında yer alıyor.

Anadolu Efes ile ASVEL, Euroleague’de 15. kez karşı karşıya gelecek. Kasım 2003’ten bu yana oynanan 14 maçın 10’unu Anadolu Efes, 4’ünü Fransız temsilcisi kazandı. Lacivert-beyazlı ekip, rakibiyle oynadığı son üç maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

AVRUPA KUPALARINDA 893. MAÇ

Anadolu Efes, ASVEL karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 893. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 892 maçta 500 galibiyet ve 392 mağlubiyet aldı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği Euroleague’de ise 645. kez parkeye çıkacak. Bu organizasyonda oynadığı 644 maçın 343’ünü kazanan Efes, 301 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.