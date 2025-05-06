Anadolu Efes, Atina'da 'Final Four' için parkeye çıkıyor
Anadolu Efes, play-off serisi beşinci ve son maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'a konuk olacak. 2-2 eşitliğin olduğu seride kazanan takım Final Four'da mücadele etme hakkı elde edecek.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague play-off serisi beşinci ve son maçında bugün deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR ile karşılaşacak.
Başkent Atina'daki OAKA'da yapılacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak.
Play-off serisinde Yunanistan'daki ilk maçı 87-83 kaybeden lacivert-beyazlı ekip, ikinci mücadeleyi 79-76 kazanarak ev sahibi avantajını ele geçirdi. Anadolu Efes, 1-1 eşitlikle İstanbul'a taşınan serinin üçüncü maçını 81-77 kaybederek 2-1 geri düştü.
Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı, milli basketbolcular Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği son şampiyon Panathinaikos'u dördüncü karşılaşmada 85-82 yenen Anadolu Efes, seriyi 2-2'ye getirerek 5. maça taşımayı başardı.
Karşılaşmada kazanan takım adını 23-25 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek dörtlü finale yazdıracak.
Eşleşmeyi geçecek ekip, yarı finalde Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.