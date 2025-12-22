Giriş / Abone Ol
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde Hapoel IBI ile Bulgaristan'da karşılaşacak

Ajans Haberleri
  • 22.12.2025 16:00
  • Giriş: 22.12.2025 16:00
  • Güncelleme: 22.12.2025 16:00
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Kulübü, Basketbol Avrupa Ligi'nde 20 Ocak 2026 Salı günü İsrail temsilcisi Hapoel IBI'ye konuk olacakları maçın Bulgaristan'da tarafsız saha statüsünde oynanacağını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında yer alan açıklamada, takımın söz konusu maç için İsrail'e gitmeyeceği kaydedildi.

Avrupa Ligi'nin 23. haftasında yapılacak karşılaşmanın Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Arena 8888'de oynanacağı belirtildi. Ayrıca müsabakanın TSİ 20.30'da başlayacağı aktarıldı.

