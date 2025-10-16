Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın Panathinaikos AKTOR'u ağırlayacak

İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 maçta 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşarken haftaya averajla 10. sırada girdi.

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos AKTOR ise çıktığı 4 karşılaşmada 3 kez sahadan galip ayrılırken, 1 de yenilgi yaşadı. Yunan ekibi, averajla 6. basamakta kendisine yer buldu.

- İki takım arasında Avrupa Ligi'ndeki 40. maç

Anadolu Efes, Panathinaikos AKTOR ile Avrupa Ligi'nde 40. kez karşı karşıya gelecek.

Nisan 2005'ten bu yana oynanan 39 maçta lacivert-beyazlılar 17, Yunanistan ekibi ise 22 kez galip geldi.

Taraflar arasındaki son maçta kazanan ekip, 75-67'lik skorla Panathinaikos oldu.

- Avrupa'da 880. randevu

Anadolu Efes, Panathinaikos AKTOR müsabakasıyla Avrupa kupalarında 880. randevusuna çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 879 karşılaşmada 496 galibiyet, 383 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu Avrupa Ligi'nde ise 632. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 631 maçın 339'unu kazandı, 292'sinden mağlubiyetle ayrıldı.