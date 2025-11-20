Anadolu Efes - Barcelona Basket Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda? EuroLeague 12. Hafta Yayın Bilgisi

THY EuroLeague’in 12. haftasında Anadolu Efes ile Barcelona arasında oynanacak dev mücadele basketbolseverlerin gündeminde. Lacivert-beyazlılar bu kritik karşılaşmada güçlü rakibini ağırlarken, taraftarlar maçın yayın bilgilerini ve karşılaşma öncesi son durumu merak ediyor. Türkiye’nin en çok aranan konularından biri olan “Anadolu Efes Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusunun yanıtları ve tüm detaylar bu kapsamlı haberimizde.

ANADOLU EFES - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague 12. haftasında oynanacak karşılaşma, 20 Kasım Perşembe günü basketbolseverlerle buluşacak. Mücadele saat 20.30’da başlayacak.

Tarih: 20 Kasım Perşembe

20 Kasım Perşembe Saat: 20.30

20.30 Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

ANADOLU EFES - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Dev karşılaşma S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. EuroLeague yayın haklarını elinde bulunduran S Sport, müsabakayı şifresiz veya şifreli platformları üzerinden basketbol tutkunlarına ulaştıracak.

MAÇ ÖNCESİ TAKIMLARIN DURUMU

Anadolu Efes, geride kalan 11 haftada 4 galibiyet elde ederek puan tablosunda 16. sırada yer alıyor. Barcelona ise 7 galibiyet ve 4 mağlubiyetle daha üst sıralarda, 6. basamakta bulunuyor. Her iki ekip de bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak haftayı avantajla kapatmayı hedefliyor.

Anadolu Efes Avrupa Kupası Performansı

Anadolu Efes, Barcelona karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 887. maçına çıkacak. Bu karşılaşmalarda toplam 498 galibiyet ve 388 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, uzun yıllardır Avrupa’nın en güçlü ekipleri arasında yer alıyor.

Efes ayrıca, 2001–2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği Basketbol Avrupa Ligi’nde 639. kez sahne alacak. Bu organizasyonda bugüne kadar yapılan 638 maçın 341’i galibiyet, 297’si ise mağlubiyet ile sonuçlandı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMİ

Bu maç, Anadolu Efes’in EuroLeague’de yeniden ivme kazanması açısından kritik bir viraj niteliği taşıyor. Barcelona ise üst sıralardaki konumunu korumak ve galibiyet serisi yakalamak istiyor. İki takımın da tempolu ve yüksek skorlu bir mücadele ortaya koyması bekleniyor.

MAÇ BİLGİLERİ TABLOSU

Karşılaşma Anadolu Efes - Barcelona Organizasyon THY EuroLeague – 12. Hafta Tarih 20 Kasım Perşembe Saat 20.30 Salon Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Yayın Kanalı S Sport

Anadolu Efes - Barcelona maçı saat kaçta başlayacak?

Karşılaşma 20 Kasım Perşembe günü saat 20.30’da başlayacak.

Anadolu Efes - Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Maç S Sport üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Maç nerede oynanacak?

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliği yapacak.

Efes kaçıncı maçına çıkıyor?

Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 887. maçına çıkıyor.

Barcelona'nın ligdeki durumu nedir?

Barcelona, 7 galibiyet 4 mağlubiyetle EuroLeague’de 6. sırada bulunuyor.