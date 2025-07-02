Anadolu Efes, başantrenör Igor Kokoskov ile anlaşmaya vardı

İSTANBUL, (DHA)- BASKETBOL Süper Ligi ekibi Anadolu Efes, başantrenör Igor Kokoskov ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. 53 yaşındaki başantrenör, Anadolu Efes ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Anadolu Efes, Luca Banchi'den boşalan başantrenörlük koltuğuna son olarak Atlanta Hawks'ta asistan koç olarak görev yapan Igor Kokoskov'u getirdi. 2020-21 sezonunda Fenerbahçe Beko'da çalışan Kokoskov, Anadolu Efes ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Anadolu Efes'ten yapılan açıklama şu şekilde:

Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Igor Kokoškov ile Başantenörlük görevi için 3 sezonluk sözleşme imzaladık."

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