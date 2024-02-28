Anadolu Efes Başantrenörü Mijatovic, Partizan maçını değerlendirdi

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Tomislav Mijatovic, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında yarın deplasmanda Sırbistan'ın Partizan takımıyla yapacakları maçta, 40 dakika boyunca ellerinden gelenin en iyisini yapmaları gerektiğini belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Mijatovic, milli takım arasının ardından ilk Avrupa Ligi maçına çıkacaklarını vurgulayarak, "Belgrad'da müthiş bir basketbol atmosferinde çok zorlu bir rakiple karşı karşıya geleceğiz. 40 dakika boyunca elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Hedefimize ulaşmak için 40 dakika boyunca hem hücumda hem savunmada mutlaka en iyi oyunumuzu ortaya koymamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.