Anadolu Efes beş maç sonra kazandı

Basketbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 92-84 mağlup etti.

Maça yüksek tempoyla başlayan Efes, ilk çeyreği 25-20 önde tamamladı. İkinci periyotta savunma sertliğini artıran lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 45-34’lük üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyrekte hücumda ritmini koruyan Anadolu Efes, final periyoduna 70-62 önde girdi. Galatasaray son bölümde farkı tek hanelere indirse de, Efes oyunun kontrolünü bırakmadı ve parkeden 92-84 galip ayrıldı.

EFES’TE SKOR YÜKÜ PAYLAŞILDI

Anadolu Efes’te Brice Dessert ve Ercan Osmani 20’şer sayıyla galibiyetin mimarları oldu. Nick Weiler-Babb 8 asistle takımını yönlendirirken, Isaia Cordinier 15 sayıyla çift hanelere çıkan bir diğer isim oldu. Efes, maçı %58,8 iki sayılık, %47,1 üç sayılık ve %82,4 serbest atış isabetiyle tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekipte Eric McCollum 20 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Clifford Omoruyi 17 sayı ve 5 ribaundla mücadele etti. James Palmer Jr. ise 6 asistlik katkı verdi. Galatasaray MCT, özellikle ilk yarıdaki düşük hücum yüzdesinin bedelini ağır ödedi.

LASO İLE LİGDE İLK ZAFER

Bu sonuçla Anadolu Efes, ligdeki beş maçlık galibiyet hasretini sona erdirirken, Pablo Laso döneminde Basketbol Süper Ligi’ndeki ilk galibiyetini aldı.