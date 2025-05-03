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Anadolu Efes-Beşiktaş Fibabanka maçı ertelendi

Anadolu Efes'in Panathinakos ile 6 Mayıs günü oynauyacağı Euroleague play-off maçı nedeniyle, Anadolu Efes-Beşiktaş Fibabanka maçı ertelendi.

Spor
  • 03.05.2025 14:09
  • Giriş: 03.05.2025 14:09
  • Güncelleme: 03.05.2025 14:15
Kaynak: AA
Anadolu Efes-Beşiktaş Fibabanka maçı ertelendi
Foto: Depophotos

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasındaki Anadolu Efes-Beşiktaş Fibabanka maçı ertelendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5 Mayıs Pazartesi günü oynanması planlanan karşılaşma, lacivert-beyazlı takımın THY Avrupa Ligi'nde oynayacağı müsabaka sebebiyle ileri bir tarihte gerçekleştirilecek.

ANADOLU EFES - PANATHİNAKOS MAÇI 6 MAYIS'TA

Anadolu Efes, 2 Mayıs 2025 Cuma günü oynadığı maçta Panathinaikos'u mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. Serinin son maçı 6 Mayıs 2025 Salı günü saat 21.45'te oynanacak.

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