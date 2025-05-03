Anadolu Efes-Beşiktaş Fibabanka maçı ertelendi
Anadolu Efes'in Panathinakos ile 6 Mayıs günü oynauyacağı Euroleague play-off maçı nedeniyle, Anadolu Efes-Beşiktaş Fibabanka maçı ertelendi.
Kaynak: AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasındaki Anadolu Efes-Beşiktaş Fibabanka maçı ertelendi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5 Mayıs Pazartesi günü oynanması planlanan karşılaşma, lacivert-beyazlı takımın THY Avrupa Ligi'nde oynayacağı müsabaka sebebiyle ileri bir tarihte gerçekleştirilecek.
ANADOLU EFES - PANATHİNAKOS MAÇI 6 MAYIS'TA
Anadolu Efes, 2 Mayıs 2025 Cuma günü oynadığı maçta Panathinaikos'u mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. Serinin son maçı 6 Mayıs 2025 Salı günü saat 21.45'te oynanacak.