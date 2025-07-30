Anadolu Efes, Brice Dessert ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

İSTANBUL,(DHA)- ANADOLU Efes, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için Fransız pivot Brice Dessert’i kadrosuna kattı. Lacivert-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Genç pivot Brice Dessert ile 4 sezonluk sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verildi.

2003 doğumlu 2,12’lik oyuncu uluslararası düzeyde Fransa milli takımını temsil ediyor. Brice Dessert, daha önce INSEP, Rouen ve Blois formalarını giyerken geçen sezon Strasbourg için parkede mücadele etti.