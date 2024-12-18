Anadolu Efes bugün Kızılyıldız’ı konuk ediyor

Haluk SAĞKAL

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi’nin 16. haftasında bugün Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız’ı ağırlayacak. Basketbol Gelişim Merkezi’ndeki karşılaşma, saat 20.30’da başlayacak.

Bu sezon organizasyondaki 15 maçın 8’ini kazanan ve 7’sinden yenilgiyle ayrılan Anadolu Efes, haftaya 9. sırada girdi. Lacivert-beyazlılarla aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısı bulunan Kızılyıldız ise 8. basamakta yer aldı.