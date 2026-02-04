Anadolu Efes, EuroLeague'de 9 maç sonra kazandı

Lacivert-beyazlı ekip, sezonun 26. haftasında kendi evinde ağırladığı Valencia Basket'i 107-90 mağlup etti.

Anadolu Efes'te Ercan Osmani, 20 sayı, 7 ribaunt, Loyd 19 sayı, Lee 18 sayı, 6 asist, Jones 15 sayı, 7 ribauntluk performanslarıyla galibiyette başrolü oynadı.

Valencia Basket'te ise kariyer rekoru kıran Reuvers 30 sayıyla maçın en skoreri oldu.

Bu sonuçla Anadolu Efes, EuroLeague'de 9 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Lacivert-beyazlılar, bu sezonki 7. galibiyetini elde etti.

Sezona iyi başlayan ancak son haftalarda istediği sonuçları almakta zorlanan Valencia Basket ise son 6 maçta 4, toplamda ise 10. kez mağlup oldu.