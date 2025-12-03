Anadolu Efes, Euroleague'de çıkış arıyor

Anadolu Efes, Euroleague’in 14. haftasında yarın sahasında Real Madrid ile karşılaşacak. Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak mücadele saat 20.15’te başlayacak.

Bu sezon Euroleague’de 13 maçta 5 galibiyet, 8 mağlubiyet alan Anadolu Efes, haftaya 15. sırada giriyor. Real Madrid ise 7 galibiyet, 6 yenilgiyle ligde 10. basamakta yer alıyor.

Monaco karşısında alınan farklı yenilginin ardından başantrenör Igor Kokoskov’la yollarını ayıran lacivert-beyazlı ekip, bu mücadelede takımı yardımcı antrenör Radovan Trifunovic yönetiminde sahaya çıkaracak.

AVRUPA KUPALARINDAKİ 889'UNCU MAÇ

Anadolu Efes, Real Madrid karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 889. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, bugüne kadar Avrupa arenasında çıktığı 888 maçın 499’unu kazanırken, 389’unu kaybetti.

Efes, Real Madrid’e karşı galip gelmesi hâlinde Avrupa kupalarındaki 500. galibiyetine ulaşacak. Kulüp, 2001-02 sezonundan bu yana yer aldığı Euroleague’de ise yarın 641. maçına çıkacak. Şimdiye kadar oynanan 640 karşılaşmada 342 galibiyet, 298 mağlubiyet kaydedildi.