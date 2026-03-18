Anadolu Efes, Euroleague'de Monaco karşısında

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 32. haftasında yarın Fransa temsilcisi Monaco’yu konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.

Euroleague’de bu sezon beklentilerin uzağında kalan lacivert-beyazlı ekip, geride kalan 31 haftada 10 galibiyet ve 21 mağlubiyetle 18. sırada yer alıyor. Play-off yarışından kopan Efes, kalan haftalarda prestij ve sıralama mücadelesi veriyor.

BAYERN MÜNİH'İ DEPLASMANDA DEVİRDİ

Temsilcimiz, son maçında Bayern Münih’i deplasmanda 81-80 mağlup ederek moral bulmuştu. Bu galibiyet, takımın sezonun son bölümüne daha dirençli girme hedefi açısından önem taşıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Fransa’da oynanan karşılaşmayı Monaco 102-66 gibi farklı bir skorla kazanmıştı. Bu nedenle Efes için mücadele, aynı zamanda bir rövanş niteliği de taşıyor.

Konuk ekip Monaco ise 17 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor ve play-off hattındaki yerini koruma mücadelesi veriyor. Fransız temsilcisi, İstanbul deplasmanında kazanarak ilk sekizdeki konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Anadolu Efes, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada hem kötü gidişata karşı direnç göstermek hem de sezonun son bölümünde daha güçlü bir görüntü vermek için sahaya çıkacak.