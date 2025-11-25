Anadolu Efes, Euroleague'de zorlu sınavda

Anadolu Efes, Euroleague’in 13. haftasında zorlu bir deplasmana çıkıyor. Lacivert-beyazlılar, yarın TSİ 21.30’da Fransa’nın güçlü ekibi Monaco ile Salle Gaston Medecin’de karşılaşacak.

Bu sezon istikrarsız bir grafik çizen Efes, geride kalan 12 maçta 5 galibiyet, 7 mağlubiyet alarak 15. sırada yer alıyor. Rakip Monaco ise 7 galibiyet, 5 yenilgiyle üst sıralara tutunmuş durumda ve haftaya 6. basamakta giriyor.

Erdem Can’ın öğrencileri, geçen hafta Sinan Erdem Spor Salonu’nda Barcelona’yı 74-73 mağlup ederek moral depolamıştı. Efes, bu çıkışı Monaco karşısında da sürdürerek play-off yarışına yeniden tutunmayı hedefliyor.

Monaco karşılaşması, Anadolu Efes’in Avrupa kupalarındaki 888'nci mücadelesi olacak. Lacivert-beyazlı takım, bugüne kadar Avrupa’da çıktığı 887 maçta, 499 galibiyet, 388 yenilgi aldı. 2001-02’den bu yana yer aldığı Euroleague’de ise Efes yarın 640. maçına çıkıyor. Geride kalan 639 Euroleague karşılaşmasında, 342 galibiyet, 297 mağlubiyet kaydedildi.