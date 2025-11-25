Anadolu Efes, Euroleague'de zorlu sınavda
Son haftalarda yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Anadolu Efes, yarın 21.30’da Monaco ile karşılaşacak.
Anadolu Efes, Euroleague’in 13. haftasında zorlu bir deplasmana çıkıyor. Lacivert-beyazlılar, yarın TSİ 21.30’da Fransa’nın güçlü ekibi Monaco ile Salle Gaston Medecin’de karşılaşacak.
Bu sezon istikrarsız bir grafik çizen Efes, geride kalan 12 maçta 5 galibiyet, 7 mağlubiyet alarak 15. sırada yer alıyor. Rakip Monaco ise 7 galibiyet, 5 yenilgiyle üst sıralara tutunmuş durumda ve haftaya 6. basamakta giriyor.
Erdem Can’ın öğrencileri, geçen hafta Sinan Erdem Spor Salonu’nda Barcelona’yı 74-73 mağlup ederek moral depolamıştı. Efes, bu çıkışı Monaco karşısında da sürdürerek play-off yarışına yeniden tutunmayı hedefliyor.
Monaco karşılaşması, Anadolu Efes’in Avrupa kupalarındaki 888'nci mücadelesi olacak. Lacivert-beyazlı takım, bugüne kadar Avrupa’da çıktığı 887 maçta, 499 galibiyet, 388 yenilgi aldı. 2001-02’den bu yana yer aldığı Euroleague’de ise Efes yarın 640. maçına çıkıyor. Geride kalan 639 Euroleague karşılaşmasında, 342 galibiyet, 297 mağlubiyet kaydedildi.