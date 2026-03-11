Anadolu Efes, Euroleague’de Bayern Münih deplasmanında

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 31'inci haftasında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih’e konuk olacak.

SAP Garden’da oynanacak karşılaşma TSİ 22.30’da başlayacak. Başantrenör Pablo Laso yönetimindeki lacivert-beyazlı ekip, son haftalarda aldığı sonuçların ardından deplasmanda çıkış arayacak.

9 GALİBİYET, 21 MAĞLUBİYET

Euroleague’de bu sezon istediği sonuçları almakta zorlanan Anadolu Efes, geride kalan 30 haftada 9 galibiyet ve 21 mağlubiyet yaşadı ve 19. sırada yer aldı. Lacivert-beyazlılar ligde oynadığı son iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

Ev sahibi Bayern Münih ise 13 galibiyet ve 17 mağlubiyetle 15. sırada bulunuyor. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 74-72 kazanmıştı.

AVRUPA KUPALARINDA 906'NCI MAÇ

Anadolu Efes, Bayern Münih karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarında 906. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 905 karşılaşmada 503 galibiyet ve 402 mağlubiyet aldı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği EuroLeague’de ise 658. kez sahaya çıkacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda oynadığı 657 maçın 346’sını kazanırken 311 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.