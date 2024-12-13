Anadolu Efes, EuroLeague’de Ergin Ataman’ın Panathinaikos’unu farklı mağlup etti
Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague’in 15’inci haftasında evinde konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’u 93-67 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes’te 16 sayıyla oynayan Rodrigue Beaubois oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes 8’inci galibiyetini elde etti. Panathinaikos ise 7’nci mağlubiyetini aldı.
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 15. haftasında Yunanistan'ın Panathinaikos takımını ağırladı. İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 93-67 kazandı.
Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes’te 16 sayıyla oynayan Rodrigue Beaubois oldu.
Bu sonucun ardından Anadolu Efes 8’inci galibiyetini elde etti. Panathinaikos ise 7’nci mağlubiyetini aldı.