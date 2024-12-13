Anadolu Efes, EuroLeague’de Ergin Ataman’ın Panathinaikos’unu farklı mağlup etti

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 15. haftasında Yunanistan'ın Panathinaikos takımını ağırladı. İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 93-67 kazandı.

Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes’te 16 sayıyla oynayan Rodrigue Beaubois oldu.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes 8’inci galibiyetini elde etti. Panathinaikos ise 7’nci mağlubiyetini aldı.