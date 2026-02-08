Anadolu Efes evinde Kaf Kaf'ı devirdi

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi’nin 19. haftasında sahasında Karşıyaka’yı 98-81 mağlup etti. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla iç sahadaki galibiyet serisini dört maça çıkardı.

Euroleague'de çift maç haftasında iki galibiyet almayı başaran lacivert-beyazlı ekip böylece üst üste üçüncü galibiyetini elde etmiş oldu.

11'İNCİ GALİBİYET

Bu galibiyetle ligdeki derecesini 11 galibiyet, 8 mağlubiyete yükselten Anadolu Efes, bir sonraki haftada Trabzonspor’u konuk edecek.

Karşıyaka ise ligdeki 15. yenilgisini alırken, sıradaki maçında Galatasaray ile karşılaşacak.

Anadolu Efes’te Ercan Osmani ve Şehmus Hazer 17’şer sayıyla takımın en skorer isimleri olurken, Erkan Yılmaz 11 sayıyla çift hanelere çıktı. Karşıyaka’da Cameron Young’ın 17 sayılık performansı ise mağlubiyeti engellemeye yetmedi.