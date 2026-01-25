Anadolu Efes evinde kazandı

Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Bursaspor’u 95-80 mağlup etti. Bu sonuçla lacivert-beyazlı ekip ligdeki 10. galibiyetini alırken, Bursaspor 11. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşma boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Anadolu Efes’te Şehmus Hazer, 23 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Isaia Cordinier ve Saben Lee 12’şer sayı kaydederken, Ercan Osmani 11 sayıyla çift hanelere ulaştı.

Rolands Smits 9, David Mutaf 8 ve Vincent Poirier 7 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Bursaspor cephesinde ise Malik Parsons’ın 23 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Bryant Crawford 16, Brandon Childress 15 sayı üretirken, Artur Konontsuk 10 ve Yavuz Gültekin 7 sayıyla oynadı.