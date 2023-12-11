Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko: 81-80

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin 11'inci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko'yu sahasında 81-80 mağlup etti. Bu sonucun ardından Efes, 10'uncu galibiyetini elde ederken; Fenerbahçe ise 3'üncü mağlubiyetini aldı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip; Darius Thompson, Shane Larkin, Justus Hollatz, Ercan Osmani ve Tyrique Jones İlk 5'iyle başladı. Sarı-lacivertli ekibin ilk 5'i ise Nick Calathes, Scottie Wilbekin, Tarık Biberovic, Nigel Hayes-Davis ve Johnathan Motley'den oluştu. Dengeli başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikası Fenerbahçe'nin 11-10 üstünlüğü ile geçildi. Periyodun ikinci yarısını daha iyi oynayan Efes, ilk periyodu 24-21 önde tamamladı.

İkinci periyoda daha iyi başlayan Anadolu Efes, yakaladığı 8-0'lık seri ile farkı çift hanelere çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 32-21. Molanın ardından pota altından bulduğu isabetlerle seri yakalayan sarı-lacivertli ekip, periyodun bitimine 5.08 kala farkı tek hanelere indirdi: 35-27. Periyodun son 30 saniyelik bölümünde Hayes-Davis ve Şehmus'un sayılarıyla 4-0 seri yakalayan Fenerbahçe, farkı 5'e kadar indirdi ve ilk devreyi ev sahibi ekip, 49-44 önde tamamladı.

Üçüncü periyoda daha iyi başlayan Fenerbahçe, Wilbekin'den bulduğu isabetlerle periyodun bitimine 7.16 kala skoru eşitledi: 51-51. Fenerbahçe'nin yakaladığı seriye Thompson ve Larkin'den bulduğu sayılarla karşılık veren Efes, farkı bitime 5.30 kala 7'ye çıkardı: 58-51. Kalan bölümde farkı koruyan Anadolu Efes, Melih Tunca'nın son saniyede gelen 3 sayılık isabetiyle son periyoda 69-59 önde girdi.

Son periyoda Calathes ve Sertaç Şanlı'nın sayılarıyla giren Fenerbahçe, Şehmus Hazer'in 3 sayılık isabetinin ardından bitime 7.07 kala farkı 4'e indirdi: 72-68. Bu dakikadan sonra oyundaki üstünlüğünü hissettirmeye devam eden Fenerbahçe, Hayes-Davis'ten bulduğu 8 sayıyla bitime 4 dakika kala farkı 1 sayıya kadar düşürdü: 77-76. Karşılaşmanın son 1 dakikasına ev sahibi ekibin 81-80 üstünlüğü ile girildi. Bitime 11 saniye kala Thompson'ın üç sayılık atışında ev sahibi ekip isabet bulamayınca son hücum sarı-lacivertlilere kaldı. Hayes-Davis, bitime 1 saniye kala denediği 3 sayılık atışta isabet bulamayınca Anadolu Efes karşılaşmadan 81-80 galip ayrıldı.

ALİ KOÇ TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko karşılaşmasını tribünden takip etti. Sarı-lacivertli kulübün başkanı bu önemli karşılaşmada takımı yalnız bırakmadı.