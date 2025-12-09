Anadolu Efes'in buhranı devam ediyor

Anadolu Efes, 2025-2026 sezonuna iddialı hedeflerle başlasa da şu ana kadar ortaya koyduğu performans beklentilerin altında kaldı.

Igor Kokoskov yönetiminde kadrosunu büyük ölçüde yenileyen lacivert-beyazlı ekip, yaşanan sakatlıkların da etkisiyle hem Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde hem de Euroleague’de istikrarlı bir grafik çizemedi.

Son 4 lig maçını kaybeden Anadolu Efes, Euroleague’de geride kalan 14 haftada yalnızca 5 galibiyet elde etti.

KOKOSKOV DÖNEMİ KISA SÜRDÜ

Sırp başantrenör Igor Kokoskov, Efes kariyerini 22 maçla tamamladı. 2 Temmuz’da göreve başlayan Kokoskov ile yollar, istikrarsız sonuçlar nedeniyle 27 Kasım’da ayrıldı. Efes, bu süreçte 11 galibiyet, 11 mağlubiyet aldı.

NBA’de uzun yıllar yardımcı antrenörlük yapan, 2017’de Slovenya ile Avrupa şampiyonluğu yaşayan Kokoskov'un kulüp düzeyindeki ikinci Avrupa deneyimi de istediği sonucu vermedi. Sırp çalıştırıcı, 2020-2021 sezonunda görev yaptığı Fenerbahçe Beko’da da final serisini Efes’e kaybetmiş ve EuroLeague’de Final Four’a kalamamıştı.

Efes, sezon boyunca biriken sakatlıklar nedeniyle ideal kadrosunu sahaya yansıtmakta zorlandı. Vince Poirier, Papagiannis, Beaubois, Dozier ve Shane Larkin uzun süreli sakatlıklar nedeniyle takımdan ayrı kaldı.

Poirier diz ameliyatı sonrası henüz forma giyemedi. Papagiannis, Panathinaikos maçında yaşadığı sakatlık sonucu sezonu kapattı.

Beaubois dirseğindeki iltihaplanma nedeniyle operasyon geçirdi. Dozier arka uyluk sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak. Bayern maçında sakatlanan Larkin’in dönüşü 2026 Şubat ayı olarak öngörülüyor.

Bu eksikler, rotasyonun daralmasına ve yeni transferlerin rollerinin sık sık değişmesine yol açtı.

Yeni transferlerden beklenen katkı alınamadı

Sezon başında kadroya katılan Cole Swider, Kai Jones ve Brice Dessert, sınırlı süre bulurken istikrarlı bir etki yaratamadı.

Jordan Loyd, Isaia Cordinier ve Nick Weiler-Babb performans dalgalanmaları nedeniyle beklenen seviyeye ulaşamadı.

Yerel oyuncular Şehmus Hazer ve David Mutaf da şu ana kadar takıma istenilen katkıyı veremedi.

ATAMAN SONRASI İSTİKRAR SAĞLANAMADI

Ergin Ataman’ın ayrılığıyla birlikte Efes'in teknik kadro yapısında istikrar yakalanamadı. Ataman yönetiminde 2021 ve 2022’de iki EuroLeague şampiyonluğu yaşayan lacivert-beyazlılar, 2022 sonrası dört başantrenörle çalıştı: Erdem Can, Tomislav Mijatovic, Luca Banchi ve Igor Kokoskov.

Bu süreçte hem lig hem de Euroleague’de aranan sonuçlara ulaşılamadı.

Kokoskov’un ayrılığı sonrası Efes’te başantrenörlük için en güçlü aday Pablo Laso olarak gösteriliyor. Real Madrid döneminde iki Euroleague ve altı lig şampiyonluğu yaşayan İspanyol çalıştırıcı, son olarak Baskonia’da görev aldı.

Bayern Münih ve uzun yıllar Real Madrid’de gösterdiği başarılarla Avrupa’nın önde gelen teknik adamlarından biri olarak kabul ediliyor.