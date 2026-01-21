Anadolu Efes'in konuğu Olimpiakos

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 24. haftasında yarın Olimpiakos'u konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Ligde 6 galibiyet ve 17 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı takım, 19. sırada yer alıyor. Anadolu Efes, Euroleague'de oynadığı son 7 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Bir maçı eksik Olimpiakos ise 14 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, ligin 4. haftasında konuk olduğu Yunanistan temsilcisini 82-78 yendi.

AVRUPA KUPALARINDA 899. RANDEVU

Anadolu Efes, Olympiakos mücadelesiyle Avrupa kupalarında 899. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 898 karşılaşmada 500 galibiyet, 398 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı Euroleague'de ise 651. maçını oynayacak. 650 maçın 343'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 307'sinde ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.