Anadolu Efes'in konuğu Olimpiakos
Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Anadolu Efes, Euroleague'de yarın evinde Olimpiakos'u konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 24. haftasında yarın Olimpiakos'u konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Ligde 6 galibiyet ve 17 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı takım, 19. sırada yer alıyor. Anadolu Efes, Euroleague'de oynadığı son 7 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.
Bir maçı eksik Olimpiakos ise 14 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, ligin 4. haftasında konuk olduğu Yunanistan temsilcisini 82-78 yendi.
AVRUPA KUPALARINDA 899. RANDEVU
Anadolu Efes, Olympiakos mücadelesiyle Avrupa kupalarında 899. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 898 karşılaşmada 500 galibiyet, 398 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı Euroleague'de ise 651. maçını oynayacak. 650 maçın 343'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 307'sinde ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.