Anadolu Efes'in yeni koçu belli oldu

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Igor Kokoskov getirildi.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 2023'ten bu yana Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Atlanta Hawks'ta yardımcı antrenörlük yapan 53 yaşındaki Sırp çalıştırıcıyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

✍️ Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Igor Kokoškov ile Başantenörlük görevi için 3 sezonluk sözleşme imzaladık.



Uzun yıllardır Avrupa'da ve NBA'de başarılı şekilde kariyerini sürdüren Sayın Kokoškov, Slovenya Milli Takımı ile 2017 yılında Avrupa şampiyonluğu da yaşamıştı.… pic.twitter.com/3631hnn5L7 — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) July 2, 2025

Gürcistan, Slovenya ve Sırbistan milli takımları ile NBA ekibi Phoenix Suns'ta başantrenörlük yapan Igor Kokoskov, 2000 yılından bu yana birçok NBA temsilcisinin teknik ekibinde de yer aldı.

Slovenya, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 53 yaşındaki başantrenör yönetiminde İstanbul'da şampiyonluğa ulaşmıştı.

Igor Kokoskov, Türkiye'de ikinci kez görev alacak. Kokoskov, 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe Beko'nun başantrenörlüğünü üstlenmişti.