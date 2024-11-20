Anadolu Efes'in yeni Sportif Direktörü İsmail Şenol oldu

Anadolu Efes'in yeni Sportif Direktörü, Bein Sports spikeri İsmail Şenol oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada Şenol'un daha önce farklı Euroleague ve Türkiye Ligi takımlarına scout'luk yaptığı belirtilerek "Sayın Şenol’a, ailemize katıldığı için hoş geldin diyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi.

📢 Yeni Sportif Direktörümüz İsmail Şenol!



Basketbol dünyasında 20 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan İsmail Şenol, Sportif Direktörlük görevine getirilmiştir.



Daha önce çeşitli NBA ve EuroLeague takımlarında scouting danışmanlığı da yapan Sayın Şenol’a, ailemize katıldığı… pic.twitter.com/5NSofitTkB — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) November 20, 2024

Anadolu Efes'in paylaşımını alıntılayan İsmail Şenol ise "Efes, kurduğumuz hayallerin sınırlarını genişletti" dedi.

20 yıldan uzun zamandır spor basınının parçası olduğunu vurgulayan Şenol, yeni görevi için kulüp başkanı Tuncay Özilhan ve yönetim kuruluna teşekkür etti.