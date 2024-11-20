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Anadolu Efes'in yeni Sportif Direktörü İsmail Şenol oldu

Anadolu Efes'in yeni Sportif Direktörü, spor spikeri İsmail Şenol oldu.

Spor
  • 20.11.2024 15:52
  • Giriş: 20.11.2024 15:52
  • Güncelleme: 20.11.2024 16:03
Kaynak: Haber Merkezi
Anadolu Efes'in yeni Sportif Direktörü İsmail Şenol oldu

Anadolu Efes'in yeni Sportif Direktörü, Bein Sports spikeri İsmail Şenol oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada Şenol'un daha önce farklı Euroleague ve Türkiye Ligi takımlarına scout'luk yaptığı belirtilerek "Sayın Şenol’a, ailemize katıldığı için hoş geldin diyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi.

Anadolu Efes'in paylaşımını alıntılayan İsmail Şenol ise "Efes, kurduğumuz hayallerin sınırlarını genişletti" dedi.

20 yıldan uzun zamandır spor basınının parçası olduğunu vurgulayan Şenol, yeni görevi için kulüp başkanı Tuncay Özilhan ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

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