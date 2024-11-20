Anadolu Efes'in yeni Sportif Direktörü İsmail Şenol oldu
Anadolu Efes'in yeni Sportif Direktörü, spor spikeri İsmail Şenol oldu.
Anadolu Efes'in yeni Sportif Direktörü, Bein Sports spikeri İsmail Şenol oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada Şenol'un daha önce farklı Euroleague ve Türkiye Ligi takımlarına scout'luk yaptığı belirtilerek "Sayın Şenol’a, ailemize katıldığı için hoş geldin diyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi.
📢 Yeni Sportif Direktörümüz İsmail Şenol!— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) November 20, 2024
Basketbol dünyasında 20 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan İsmail Şenol, Sportif Direktörlük görevine getirilmiştir.
Daha önce çeşitli NBA ve EuroLeague takımlarında scouting danışmanlığı da yapan Sayın Şenol’a, ailemize katıldığı… pic.twitter.com/5NSofitTkB
Anadolu Efes'in paylaşımını alıntılayan İsmail Şenol ise "Efes, kurduğumuz hayallerin sınırlarını genişletti" dedi.
20 yıldan uzun zamandır spor basınının parçası olduğunu vurgulayan Şenol, yeni görevi için kulüp başkanı Tuncay Özilhan ve yönetim kuruluna teşekkür etti.
Koraç Kupası kazanıldığında 12 yaşındaydım. Bilenler bilir, meşhur Gode Cengiz Parkı’nda basketbol oynarken, Petar Naumoski gibi terimizi formamıza silerdik o dönemler. Efes Pilsen basketbolda bir bariyer yıkıp o kupayı kaldırdığında; hayatta her şeyin mümkün olduğunu özümsedik.… https://t.co/SvzJKfgdc8— İsmail Şenol (@ismailsenol) November 20, 2024