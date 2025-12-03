Anadolu Efes Kaptanı Shane Larkin, ameliyat edildi

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Shane Larkin, ABD'de ameliyat edildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Shane Larkin'in yapılan son tetkikleri ve muayenesi sonucunda sol kasık tendonundan ameliyat olmasına karar verilmiş ve cerrahi operasyon ABD'de gerçekleştirilmiştir. Ameliyatın başarılı geçtiğini ifade eden doktorumuz Uğur Diliçıkık, oyuncumuzun bu ameliyatın ardından 2 ay sahalardan uzak kalacağını belirtmiştir." ifadelerine yer verildi.

Shane Larkin, Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Bayern Münih ile oynanan maçta sol kasık bölgesinden sakatlık yaşamıştı.