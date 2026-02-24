Giriş / Abone Ol
Euroleague'in 29'uncu haftasında Anadolu Efes yarın Kızılyıldız'a konuk olacak. Belgrade Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

Spor
  • 24.02.2026 15:00
  • Giriş: 24.02.2026 15:00
  • Güncelleme: 24.02.2026 15:03
Kaynak: Spor Servisi
Anadolu Efes, Kızılyıldız deplasmanında
AA

Anadolu Efes, Euroleague'in 29'uncu haftasında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine konuk olacak. Belgrade Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

Sezona beklediği gibi başlayamayan Anadolu Efes, 28 maçta 9 galibiyet elde ederken 19 yenilgi yaşadı. Lacivert-beyazlılar, son 3 maçında ise rakiplerine karşı üstünlük kurmayı başardı.

EFES SON 3 MAÇINI KAZANDI

Son 3 maçını sahasında oynayan Anadolu Efes, Valencia Basket'i 107-90, Zalgiris Kaunas'ı 92-82 ve Virtus Bologna'yı 91-60 mağlup etti.

28 mücadelede 16 galibiyet, 12 yenilgi yaşayan Kızılyıldız ligde 10. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Kızılyıldız 87-65 galip tamamlamıştı.

