Anadolu Efes, Kızılyıldız deplasmanında
Euroleague'in 29'uncu haftasında Anadolu Efes yarın Kızılyıldız'a konuk olacak. Belgrade Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.
Sezona beklediği gibi başlayamayan Anadolu Efes, 28 maçta 9 galibiyet elde ederken 19 yenilgi yaşadı. Lacivert-beyazlılar, son 3 maçında ise rakiplerine karşı üstünlük kurmayı başardı.
EFES SON 3 MAÇINI KAZANDI
Son 3 maçını sahasında oynayan Anadolu Efes, Valencia Basket'i 107-90, Zalgiris Kaunas'ı 92-82 ve Virtus Bologna'yı 91-60 mağlup etti.
28 mücadelede 16 galibiyet, 12 yenilgi yaşayan Kızılyıldız ligde 10. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Kızılyıldız 87-65 galip tamamlamıştı.