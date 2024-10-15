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Anadolu Efes, Maccabi Playtika Tel Aviv'e 93-91 yenildi

Anadolu Efes ve  Maccabi Playtika Tel Aviv,  Sırbistan'da karşı karşıya geldi. Anadolu Efes,deplasmandan 93-91 mağlup ayrıldı.

Ajans Haberleri
  • 15.10.2024 23:55
  • Giriş: 15.10.2024 23:55
  • Güncelleme: 16.10.2024 00:33
Kaynak: ANKA

Anadolu Efes,Turkish Airlines Euroleague üçüncü hafta maçında İsrail ekibi Maccabi Playtika Tel Aviv’e Sırbistan’da konuk oldu. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu’nda saat 21:05’te başlayan mücadeleyi Juan Carlos Garcia, Milivoje Jovcic ve Maxime Boubert hakem üçlüsü yönetti.

Anadolu Efes deplasmanda Maccabi Playtika Tel Aviv’e 93- 91 mağlup oldu.

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